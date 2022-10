Alex Eala kakaliskisan top seed sa W60 tennis

MASUSUBOK ang husay ni 2022 US Open Juniors singles champion Alex Eala sa pagsagupa kontra top seed Ysaline Bonaventure mula Belgium sa Round of 16 ng W60 Hamburg Tournament sa Hamburg, Germany.

Sasagupain ng kaliweteng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar ang 28-anyos na isa ring kaliwete na si Bonaventure na bitbit ang career win-loss na 361-248 at kasalukuyang may WTA Singles Ranking sa inilabas nitong Oktubre 17, 2022 na No. 118.

Pinakamataas nito ay No. 109 noong Hulyo 22, 2019.

Si Eala ay mayroon lamang na career win-loss record na 61-34 at kakaakyat lamang sa kanyang bagong career-high world ranking na No. 248 sa inilabas Martes na WTA Singles rankings.

Si Bonaventure ay nagwagi na sa ikatlo nitong W60 title sa ITF World Tennis Tour sa W60+H Bendigo noong Enero upang idagdag sa mga panalo nito sa Toronto noong 2017 at Andrezieux-Boutheon taong 2020.

Mayroon din itong 12 ITF singles title overall.

Asam naman ni Eala ang unang titulo sa pagkampanya sa W60 event sa pagnanais nito na maiuwi ang ikatlong women’s singles title matapos magwagi sa W15 Manacor nakaraang taon at W25 Chiang Rai nitong Abril, pinakahuli ang US Open nakaraang buwan.

Huling tinalo ni Eala si Ekaterina Kazionova ng Russia, 2-6, 6-4, 6-4, sa upang umusad sa Round of 1. (Lito Oredo)