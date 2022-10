Yassi pinagpiyestahan pagkadyot sa TikTok

Trending sa TikTok si Yassi Pressman. Humamig na ng mahigit 1M view ang dance video niya sa awiting “Unholy” ni Sam Smith.

“Loving all the #unholybyyassi dance energy on tiktokkk!!!! hitting over a million combineddd makes me so happy wish! had feed space for all of you guys!!! keep them coming!!! loooove themmm hahaha. @theadlib. unholy – @samsmith & @kimpetras. TikTok: @PressmanYassi,” sabi ni Yassi.

Sa post ay binida ni Yassi ang iba’t ibang TikTokerist na sinasayaw ang kanyang paggiling, pagkadyot, o ang kanyang sariling choreography. (Rey Pumaloy)