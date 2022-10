Will Gozum pinagliyab Blazers kontra Cardinals

PINATATAG ni Will Gozum ang kapit ng College of St. Benilde sa liderato matapos ungusan ang Mapua, 85-72, sa first game ng NCAA Season 98 men’s basketball tournament sa Filoil EcoOil Centre, Miyerkoles.

Kumolekta si Gozum ng career-high 25 puntos na may kasamang 8 rebounds at 4 na assists upang ibigay sa Blazers ang 8-2 record sa unahan ng standings.

Ito ang naging pagbawi ng Benilde sa kanilang naunang pagkabigo kontra Emilio Aguinaldo College noong nakaraang laro, 75-80.

Pinakawalan ng Benilde ang 24-8 run sa fourth quarter, kung saan anim dito ay galing kay Migs Oczon na hindi man lamang nakaporma noong unang tatlong yugto ng laro.

Naitakas ng Benilde ang 19-1 run upang imarka ang 80-65 kalamangan sa huling tatlong minuto, nakakuha ng suporta si Gozum kay Miggy Orteza na nagtala naman ng kanyang 22 puntos na may kasamang 8 rebounds.

Samantala, nabasura ang magandang performance ni Warren Bonifacio para sa Cardinals (2-9) matapos itong magtala ng kanyang 21 puntos, kasama ang anim na rebounds, 4 assists at 2 steals. (Annie Abad)