Umepal sa K-drama ban, Jinggoy binaboy

Pinutakte ng batikos si Senador Jinggoy sa panukalang nitong ipagbawal ang pagpapalabas ng mga Korean drama (K-drama) sa Pilipinas.

Ayon sa mga galit na netizen, malaking kalokohan at katawa-tawa ang suhestiyon ni Estrada at karapatan umano ng mga Pinoy na pumili ng mga palabas na magugustuhan at magpapasaya sa kanila.

“The proposal is absurd! Filipinos are free to choose what they want to view. Banning Korean telenovelas or films is senseless, it’s stupidity! Why blame them for producing films or telenovelas that are far better than what Filipino film or tv outfits are doing?” reaksyon ni Billy Peralta Blanco.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2023 budget ng Film Development Council of the Philippines noong Martes, sinabi ni Estrada na dahil sa pagtangkilik ng mga Pinoy sa Korean drama, naapektuhan aniya ang hanabuhay ng mga artista gayundin ang iba pang mga manggawa sa industriya.

“I-ban na itong mga telenovela ng mga foreigner at dapat ang mga artista nating Pilipino talagang may angking galing sa pag-arte ay ‘yon naman dapat ang ipalabas natin sa sariling bansa natin,” sabi ni Estrada.

Pero sabi Roberta Silva, hindi dapat pag-initan ni Estrada ang mga K-drama at sa halip, dapat umanong pagandahan na lang kalidad ng mga gawang Pinoy na telenovelas at mga pelikula.

“K drama naman pinagdiskitahan.Mas maraming makabuluhang batas na dapat gawin. I-improve kasi ang qua¬lity ng mga pPnoy movies at telenovelas para tangkilikin,” ayon kay Silva.

Kung planong ipagbawal ang Korea drama, may ilan namang nagsabing dapat ding i-ban ang mga korap at tiwaling mga politiko sa bansa.

Bunsod ng inabot na batikos ay tila naghugas-kamay si Senador Jinggoy sa isyu ng Korean drama ban.

“Wala naman, wala naman,” sagot ni Estrada nang tanunin ng mga reporter kung itutuloy pa niya ang kanyang rekomendasyon na ipabawal ang mga K-drama sa Pilpinas. (Dindo Matining)