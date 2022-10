Tyler Tio hanep ayuda sa Phoenix

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

ITINALA ni import Kaleb Wesson ang conference-high nito na 23 puntos upang itulak ang Phoenix Fuel Masters sa ikatlong sunod na tagumpay sa pagtala ng 89-82 panalo kontra Meralco Bolts sa pagpapatuloy ng eliminasyon sa 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena.

Pinamunuan ni Wesson na nagtala din ng 13 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block ang apat pa na Fuel Masters na nagtala ng double figure sa laro upang iahon ang Phoenix sa kabuuang 3-3 panalo-talong karta.

Nagtala si Tyler Tio ng 14 puntos, 2 rebounds, 3 assists at 1 steal, habang nag-ambag si Encho Serrano ng 14 puntos, 2 rebounds, 2 assists at 1 steal.

May 12 puntos, 2 rebounds at 3 assists naman si RJ Jazul, habang si Javee Mocon ay may 10 puntos, 6 rebounds, 4 assists, 4 steals at 1 block.

Nasayang ang itinala ni Bong Quinto na una nitong 20 puntos na laro at career-high sa scoring matapos na malasap ng Bolts ang ikaapat nitong kabiguan sa loob ng limang laro.

Muling hindi nakagpaglaro si Chris Newsome para sa Bolts habang nalimithan naman ang import nito na si Johnny O’Bryant sa 7 puntos lamang bagaman mayroon itong 16 rebounds at 9 assists. (Lito Oredo)