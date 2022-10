Tower of Beauty And Wellness ng JC nasa Shaw na!

Ang pinakabagong address para sa lahat ng iyong beauty and wellness needs ay ang JC’s Tower sa 35 Shaw Brgy. San Antonio, Pasig City.

Nasa gitna mismo ng metropolis ang pinakabagong hub na ipinatayo ng mga business tycoon na sina Jonathan So at Carl Macadangdang para sa kanilang loyal customers at franchisees

.

Noong Setyembre 24, pinasinayaan ng matalik na kaibigan at magkasosyo na sina So at Macadangdang ang pagbubukas ng mga opisina ng JC, kung saan makikita ang mga subsidiary brands nito tulad ng Calvit C, CopperMask, Kind Skincare, Barley, Ashitaba, at iba pang wellness products.

“Walang ganito sa Manila; kita mo ang facade ni JC, tapos alam mong ito ang sentro para gumanda, maging malusog, at kumita,” ani President and CEO Jonathan So.

“Yes, JC’s Beauty and Wellness Hub is a tower built on the triumphant story of one franchisee after another. We started with a few resellers, distributors, and franchisees, and look at where we are now,” ibinida ni Vice President and CFO Carl Macadangdang. .

“San kapa, gumaganda ka at malusog, kumikita ka,” dagdag ni So.

Isa itong one-stop shop upang alamin ang mga produkto na inaalok ng JC para sa franchising at re-selling. Higit pa rito, maaaring magtanong tungkol sa maraming benepisyo sa kalusugan ng iba’t ibang mga produkto mula sa mga experts.

Bakit gagamitin ang pinakamabentang Coppermask? Ano ang mga pandagdag sa barley at ashitaba, at bakit mo ito maibebenta nang napakabilis? Sasagutin ang mga tanong na ito kapag bumisita ka sa Tower of Wellness and Beauty ni JC.

Health and Wellness Hub

Pagkatapos mong malaman ang tungkol sa produkto, maaari ka ring kumunsulta sa mga doktor at beauty and wellness expert ng JC. Ang hub ay kumpleto sa iba’t ibang mga health and wellness showrooms. Ang mga silid ay nakatalaga sa isang doktor at isang nutrisyunista. Halimbawa, maaari kang mag-avail ng mga voucher para sa libreng live na pagsusuri ng dugo sa pamamagitan ng mga certified doctors at medical experts.

Maaari kang lumibot sa hub upang tingnan ang mga testimonya ng produkto na nakalagay sa karamihan ng mga pader nito na nagsasabi sa mga bisita, customer, at mga franchise ng JC tungkol sa mga benepisyo sa kalusugan ng mga produkto nito. Bilang karagdagan, malalaman mo ang mga bansa kung saan ito nagmula sa mga sangkap nito at ang maingat na proseso ng paggawa ng mga produkto.

Mayroon ding Instagramable na areas ang mga opisina ng JC at House of Franchise na nagpapakita ng kasaysayan ng kumpanya sa kanilang mga dingding.

Maliit na Puhunan, Magandang ROI

Sa maliit na puhunan, pwede nang maging franchisee at reseller ng mga produkto ni JC. Ang pang-araw-araw na franchise orientation at pagsasanay sa produkto na isinasagawa ng mga nangungunang franchisee at mga medikal na doktor ay naghihintay sa bawat bisita at franchisee sa araw-araw na operasyon nito.

Ang bagong mega operation base ay higit na magpapalakas sa hybrid franchise business concept na tanging si JC lang ang matagumpay na magagawa, lalo na sa panahon ng pandemya.

Sa gitna ng COVID-19 pandemic, ang mga produkto ng JC ay instant hit, tulad ng CopperMask at Calvit C.

Ang suporta sa aftersales at mga teknikal na sistema ay na-set up para tulungan ang mga customers na hubugin ang negosyo upang magtagumpay kahit sa panahon ng pandemya.

“The commissions you get for selling our products are incomparable with others; you get more out of JC’s very sellable items,” ibinahagi ni So sa media sa pagbubukas ng beauty and wellness hub.

“Step 1 is to come here to our address on Shaw Boulevard; from there, you will be introduced to a lifetime of beauty wellness and business opportunities. So, ano pa ang hinihintay mo? Join us,” ani Macadangdang

Ngayong naka-relax na ang ilan sa mga health quarantine protocols, maaari mong bisitahin ang Beauty and Wellness Tower ng JC para makuha ang mga karagdagang benepisyo at freebies na eksklusibo sa mga customer nito.

Ano pang hinihintay mo? Pumunta na sa 35 Shaw Brgy. San Antonio, Pasig City, at kumausap ng isang JC staff para sa iyong health and wellness needs.