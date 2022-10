Toni ayaw tantanan: Shopee, Eureka minamalas sa negosyo?

Matapos ang pagti-trending ni Toni Gonzaga sa Twitter nang mapili siyang endorser ng shopping app na Shopee, heto’t namamayagpag na naman ang kanyang pangalan. This time, nang mapili siya bilang endorser ng appliances brand na Eureka.

Sa Twitterverse kasi, kitang-kita na marami ang pumuputakti kay Toni at karamihan dito ay mga kakampink.

Anila, bumulusok na paibaba ang sales ng Shopee mula nang kunin nito si Toni. May mga datos pa silang ipinapakita bilang pruweba huh!

May mga screen shots pa sila mula sa Facebook na mula umano sa mga Shopee sellers na umaaray na sa tumal ng benta at deliveries mula nang si Toni na ang endorser nito.

Kapansin-pansin din nga raw na hindi na ipinapakita ang mukha ni Toni sa naturang shopping app.

Ayon sa isang tweet: Toni Gone-zaga holds the record of the Shopee ambassador with the shortest display period in 2022. Probably, an all-time record holder too.

Sampung araw nga lang daw ibinalandra ang mukha ni Toni ng Shopee at tila pinull-out na nila ito.

Talagang gigil na gigil ang mga kakampink kay Toni at ikinaliligaya nila kapag nagtatagumpay silang ipamukha sa aktres kung gaano sila nasusuklam dito mula noong sumawsaw ito sa politika.

Enabler nga raw kasi ang aktres at tumutulong sa mga Marcos upang baguhin o di kaya’y pagtakpan ang madilim na kasaysayan noong rehimen ng dating pangulong FEM.

At ngayon nga raw, ang Eureka ang susunod na babagsak ang negosyo dahil pa rin sa kamalasang dala umano ni Toni.

Sa Instagram post nga ni Toni, kung saan kitang proud endorser siya ng Eureka, may bumanat sa kanya sa comment section.

“Tama ka na accla! Dami mo nang kompanyang pinabagsak!”

“Malilinis kaya ng washing machine na ‘yan ang bahid ng nakaraan?”

“Hoy Toni paki-monitor sales ng Shopee decline na ata.”

Sa lahat ng mga basher ni Toni, tila “unbothered queen” nga raw siya. Keber siya sa mga ito dahil malaking tulong din naman umano sila sa kanyang pagiging maingay sa mundo ng social media. (Batuts Lopez)