Tinago balikan: Tekla, Michelle may bagong baby

May nakarating sa aming balita, tatay na naman pala ang Kapuso comedian na si Tekla sa ikatlong pagkakataon.

Meron na ngang unang anak si Tekla at pangalawa ang anak niya sa naging controversial partner na si Michelle.

At heto nga, balita namin, nanganak na raw kamakailan lang si Michelle sa ikalawang baby nila ni Tekla. Dati pa namin narinig din ang balitang buntis itong muli sa kabila ng alam ng karamihan na hiwalay na sila at tipong co-parenting na rin sa anak nila.

At ganitong may balita na nabuntis at nanganak muli sa second baby, so siguro silang dalawa pa rin—sa kabila ng mga masalimuot na naging mga isyu sa pagsasama nila.

Nananatili namang tikom ang bibig ni Tekla sa isyung nagkabalikan, nabuntis at ngayon nga ay nganganak na sa second baby nila ang partner.

Direk Joey Reyes kinontra si Sen. Estrada

Mukhang negatibo ang naging reaksiyon ng karamihang netizens o halos lahat kung pagbabasehan namin ang mga nababasa naming komento tungkol sa gusto raw na i-propose ni Senator Jinggoy Estrada.

Kinokonsider raw ni Senator Jinggoy na mag-propose ng pagba-ban sa Korean telelenovelas o ga K-drama sa bansa para mas napo-promote at pinapanood ng mga Pinoy ang sariling atin.

Halos wala kaming nabasang reaction or majority takaga na sang-ayon sa gustong i-propose na ito ni Senator Jinggoy. Hindi dahil sa maraming Pinoy ang into K-drama, kung hindi una sa lahat, hindi mo siguro madidiktahan ang kahit sinong individual sa gustong panoorin at hangaan. Besides, ang mga k-drama ay napapanood sa pay streaming online tulad ng Netflix, VIU at iba pa. Kadalasan ang mga pinapalabas sa mga free TV ay mga tagalized na lang.

Isa sa mga director na nag-post ng comment sa kanyang Facebook account sa usaping ito. Ayon kay Direk Joey Javier Reyes, “The best way to deal with competition is to learn from them … and work hard to do better than the usual.

You cannot beat the other side by locking them out of the game: you end up losing more by being stuck with more of the same thinking you have gone a step ahead.”