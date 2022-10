Steph Curry, GSW inilampaso Lakers

MATAPOS ang ring ceremony para ipagdiwang ang 2021-2022 NBA championship, back to work ang Golden State Warriors.

Tumabo si Stephen Curry ng 33 points, 6 rebounds at 5 assists at inilampaso ng Warriors si LeBron James at Lakers 123-109 sa opening night nitong Martes sa Chase Center.

Nag-ambag si Andrew Wiggins ng 20 points, 18 kay Klay Thompson at 12 si Jordan Poole off the bench.

Sumabay ng halos triple-double na 31 points, 14 rebounds, 8 assists si James pero hindi umubra ang Los Angeles na naiwan hanggang 20 sa third quarter.

May 27 points pa si Anthony Davis at 19 markers, 11 boards kay Russell Westbrook na pinag-start din.

Tinanggap ni Juan Toscano-Anderson ang kanyang ring bilang miyembro ng 2021-2022 Warriors pero hindi nakapag-ambag sa Lakers.

Panalo rin sa opening game ang Boston Celtics laban sa Philadelphia 76ers, 126-117. (Vladi Eduarte)