Shopee 10.10 sale nilangaw

Nilangaw ang 10.10 sale ng Shopee at sinisisi ito ng ilan sa pagkuha nito kay Toni Gonzaga bilang endorser.

“Let’s accept the fact that Shopee is now declining, especially when they hired Toni Gonzaga as the new ambassador. Boycotting is real. Kamusta sales nyo,” post ng netizen na si Ry Ter sa Facebook.

Aniya, isa lang siyang seller at sinabi lang niya ang kanyang napansin bago kinuyog ng mga BBM supporter.

“You’re a failure then sa mundo mo kailangan lahat ganun. Pink shit mindset. Hindi umiikot ang mundo sa inyo. Talo nga kayo. Talo,” sagot sa kanya ni Lao Jan.

Sa pika, sinagot siya ni Ry Ter ng “Anong konek? Wala akong political stand na nilapag dito. Ang sabi ko tumumal ang sales, lalo’t professionals ang target market ko selling books.”

Nagyabang naman si Junalyn De Erio na tumaas ang kanyang sales kumpara sa nakaraang taon. “At mas bumongga pa ngayong ber month. Dahil din ba to kay Toni?”

Sabi naman ni Mara Sison, “yeah, pagpasok na pagpasok niya as endorser, bagsak. Ads+marketing+live pa. Tumumal malala.”

Giit naman ni Yves Satiembre, posibleng dahil sa endorser kaya tumumal ang bentahan pero hindi conclusive. Ani¬ya, baka may kinalaman ang economic condition. (Eileen Mencias)