Sey mo Carla? Tom katakam-takam ulit sa IG

Naka-move on na nga si Tom Rodriguez sa mapait na hiwalayan nila ni Carla Abellana. Sunud-sunod na nga ang mga happy moment posting ni Tom sa Instagram.

Sa latest video ni Tom sa Instagram ay makikita na ang porma ng kanyang katawan, na ayon sa kanya ay kumpyansa na siya ulit.

Nagpahaging pa si Tom na bumabangon siya sa pagkakasadlak sa madilim na bahagi ng kanyang buhay.

“Sorry for spamming your feed with these vain posts especially since I’m still puny. But after 6 months of feeling weak and having no energy, being short of breath after few steps, not able to hold anything down, I can’t get over how good I am feeling my own skin. It finally feels like my mind, body and spirit are starting to work in harmony again. #darknightofthesoul #reemergence,” sabi ni Tom. (Rey Pumaloy)