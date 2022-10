Samantha Catantan tigasin sa fencing

IPINAMALAS ng 32nd Southeast Asian Games (SEA) gold medalist na si Samantha Kyle Catantan ang kanyang husay sa pagwawagi women’s foil sa Pennsylvania State University (PSU) Nittany Lion Cup Open.

Dinomina ng 20-anyos at dating University of the East fencer na si Catantan ang torneo na tampok ang pinakamahuhusay na mga fencer sa lugar ng Pennsylvania nitong weekend upang pataasin pa ang kanyang ranking para sa inaasam na pagtuntong sa 2024 Paris Olympics.

Ang kasalukuyang World No. 92 at top Filipina fencer ay nagpakita ng dominasyon sa kanyang mga kasamahan kasama ang kanyang kapwa sophomore na si Grace Seal.

Unang pagkatataon na naisagawa ang Nittany Lion Open Cup makalipas ang tatlong taon dahil sa pandemya.

Si Catantan at ang koponan ng Penn State ay muling maglalakbay sa loob ng dalawang linggo sa Philadelphia para lumahok sa mga torneo kung saan kasunod ang Temple Open.

Matatandaang nagwagi si Catantan ng gintong medalya sa individual foil event saka tinulungan ang Philippine fencing team na makamit ang pilak sa women’s team foil noong 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Kasama ni Catantan sina Maxine Esteban, Wilhemina Lozada at Justine Gail Tinio sa koponan na nabigo kontra Singapore sa final, 33-28. (Lito Oredo)