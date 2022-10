Resbak sa maliit na talong ni Maggie? Victor Consunji nagpatutsada sa maluwag na kuweba

Kung si Maggie Wilson ay nagpatutsada sa isang lalake na kesyo maliit ang talong, tila may patama naman si Victor Consunji sa kanyang Instagram story, tungkol naman sa ‘maluwang’ at ‘kuweba’.

Makikita nga sa Instagram story ni Mr. Consunji ang photo niya na nasa bungad ng bunganga ng kuweba sa kabundukan, at puno ng mga halaman.

Pero, ang kapansin-pansin nga ay ang mga caption niya o hashtag.

Heto nga ang mga hashtag na ginamit niya:

EasyToFeelSmallInSuchABigCave, #YouKnowThisPlaceIsNextToABeach, #AllICanSayIsThisBeachHasAHugeCave, #ThisCaveMustBeRoyalty.

Well, wala ngang direktang pangalan na binabanggit ang dalawa sa mga post nila, ha! Pero siyempre, ina-assume ng mga netizen kung kanino nila `yon pinagtutungkol.

Anyway, hindi nga masyadong aktibo sa Instagram si Mr. Consunji, dahil ang last post niya ay June 20 pa. Pero, sa Instagram story nga niya dinadaan ang mga gusto niyang i-post.

Ang huling IG post niya sa wall ay ang pagti-training pa niya ng bisikleta sa Sierra Madre Mountain Ranges Tanay.

“Climb, climb, climb. Back to training!”

Na nilagyan niya ng sangkatutak na hashtag na:

SierraMadre, #TheHillsAreAliveWithTheSoundOfGrunting, #CanYouTellHimHavingAWhellieGoodTime, #IfThisIsTherapy, #DoesThatMakeMeACycologist? #TrainHard, #BecauseItsDoesntMatterIfYoureTallOrShortOrThinOrFatOrRichOrPoor, #BecauseATTheEndOfTheDay #ItsNight, #Wisdom.

At sa post na ‘yon nag-react ang mga follower niya.

“Hahahaha Still witty with the cave post. Just watched your prenup and there was so much love then it went 360 deg from there. Mejo shocked ako sa turn of events. U and Maggie should stop this parinig. Baka ma-bully si Connor!” sabi ni joli.na4u.’

“The eggplant is small not because the eggplant is small. The eggplant is small because the cave is huge!” amorepower07087.

At siyempre, maraming mga follower nila ang nalulungkot pa rin sa nangyari sa kanilang relasyon. May mga humiling na sana ay maayos pa nila ang lahat alang-alang sa anak nila.

“Win your wife back!” chika nila.