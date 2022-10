PBBM excited sa gawang Pinoy na satellite

Suportado ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang hakbang ng Filipino engineers mula sa Philippine Satellite Agency (PhilSa) na gumawa ng Multi-spectral Unit for Land Assessment (MULA) satellite.

Pinulong ng pangulo nitong Martes ang mga opisyal ng PhilSa kasama si Department of Science and technology Secretary Renato Solidum sa Malacañang kung saan inilatag sa kanya ang planong paggawa ng MULA satellite.

“I am looking forward to the development of our MULA satellite and its subsequent launching sometime in 2025,” anang pangulo.

Inaasahang matatapos ang MULA satellite sa loob ng tatlong taon at magiging game-changer sa Philippine space technology dahil ito ang magiging pinakamalaking satellite na gawang Pilipino.

Layunin ng gagawing satellite na mapahusay ang kaalaman sa maritime gayondin ang 24 oras na monitoring sa teritoryo ng bansa at security evaluation. (Aileen Taliping)