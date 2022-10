Patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga Pilipino sa gitna ng mga krisis

Nito lamang nakaraang linggo, nagkaroon po ng hearing ang Senado tungkol sa 2023 budget ng Department of Social Welfare and Development. Sa naturang hearing, inihayag ko ang aking buong suporta sa proposed budget ng DSWD para sa susunod na taon dahil alam ko ang napakahalagang papel nito sa pagsisiguro ng kapakanan ng ating mga kababayan lalo na sa mga panahong ito.

Napakahalaga ng mga programa ng DSWD, gaya ng Sustainable Livelihood Program, Assistance to Individuals in Crisis Situations, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension Program for Indigent Senior Citizens at iba pa, para matiyak na malalampasan ng mga kababayan natin, lalo na iyong mga mahihirap, ang hamon na kinakaharap nila.

Sa naturang hearing, hinimok ko rin ang DSWD na siguruhing walang masasayang sa kanilang pondo. Ang mga mahihirap ang dapat makinabang dito. Hinikayat ko rin sila na gamitin ang kanilang pondo sa tama upang maipaabot ang tulong sa mahihirap at nangangailangan nating kababayan.

Maliban dito, hiniling ko rin sa DSWD na mas palakasin pa ang suporta nito sa mga Malasakit Centers. Hiniling ko na sana ay matulungan natin ang mga pasyente sa kanilang requests para sa financial at transportation assistance, maliban sa kanilang hospital billing. Iyon po ang importante rito, paano sila makakarating sa ospital at makakauwi sa kanilang tirahan pagkatapos magpagamot. Nakakalungkot po kasi na minsan nangungutang pa sila, nagpeprenda o nagsasangla pa dahil wala silang pambayad.

Dapat ding patuloy ang pagbibigay natin ng ayuda sa mga kapus-palad habang hindi pa natatapos ang pandemya. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho dahil sa krisis na ito. Tumaas ang unemployment rate, tumataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Tandaan natin na ang pinakaapektado rito ay ang mga mahihirap at walang ibang matatakbuhan kundi ang ating gobyerno. Importante na may laman ang kanilang tiyan — nakakakain dapat sila ng tatlong beses sa isang araw, at walang nagugutom.

Kaugnay nito, inihahayag ko ang aking buong suporta sa pagpapatuloy at pagpapaigting lalo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD. Higit four million families ang nakikinabang dito. Sa sitwasyon ng bansa ngayon, mas kailangan nating ipagpatuloy ang programang ito habang sinisigurado na updated ang listahan ng beneficiaries, at “poorest of the poor” talaga ang natutulungan.

Napakalaking bagay nito sa mga mahihirap nating kababayan. Huwag natin silang pababayaan. Unahin po natin sila. Unahin natin kung ano ang makakatulong para sa kanila. Kahit anong paraan, importante na makarating sa mga mahihirap ang suporta ng gobyerno. Importante rin na makaabot ang serbisyo ng gobyerno sa mga pinakamalalayong lugar, kahit saang sulok man ng bansa.

Magtulungan po tayo bilang isang bansa para malampasan natin ang mga krisis na hinaharap natin ngayon. Maging parte tayo ng solusyon kaysa dumagdag pa sa problema. Isang paraan para magawa ito ay ang paglaban natin sa fake news sa bansa, lalo na’t noong nakaraang linggo ay lumabas sa isang survey na 86% sa mga Pilipino ang nagsasabing problema ang fake news sa Pilipinas.

Dapat tuldukan na itong fake news na ito. Demokrasya po tayo. May karapatan naman tayong magsalita, pero dapat tayong magsalita nang totoo at nang tama. Kapag fake news na ang ipinapakalat ninyo, imbes na makapagbigay kayo ng solusyon, dumadagdag lamang kayo sa problema.

May karapatan tayong ihayag ang ating mga saloobin at nirerespeto ko iyan, pero sana naman ay ihayag natin ang katotohanan lamang. Hindi ‘yung paninira o nakakasakit sa kapwa.

Palagi po nating unahin ang kapakanan ng ating kapwa lalo na ngayong may krisis — ang mga mahihirap, ang mga helpless, ang mga hopeless nating mga kababayan. Higit na kailangan nila ang suporta ng gobyerno at ang tulong ng kapwa nila Pilipino.

Magbayanihan at magmalasakit po tayo sa kapwa para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, at para magkaisa tungo sa mas ligtas at komportableng buhay para sa lahat!