P12M marijuana nasabat sa Caloocan

Nasa 100 kilo ng umano’y high grade na marijuana na nagkakahalaga ng P12 milyon ang nasamsam ng mga tauhan ng Northern Police District (NPD) mula sa dalawang high-value individual (HVI) sa ilegal na droga sa Caloocan City kahapon ng umaga.

Kinilala ng NPD-District Drug Enforcement Unit (DDEU) ang mga suspek na sina John Kenneth Herna, 30; at Grant Gallano, 24, kapwa residente ng Caloocan City. Dinakip ang mga ito sa buy-bust operation na inilatag ng DDEU sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa parking lot ng isang fast food chain sa Barangay 8 sa lungsod bandang alas-9:25 ng umaga.

Nakumpiska sa mga suspek ang nasa 100 kilo ng hinihinalang marijuana na may street value na P12,000,000, cellphone, notepad ng listahan kanilang mga drug transaction, apat piraso ng garbage bag, itim na Hyundai Accent at buy-bust money.

Samantala, pinapurihan ni National Capital Region Police Office (NCRPO) director Police BGen. Jonnel Estomo ang mga tauhan ng DDEU ng NPD dahil sa nasabat na ilegal na droga bilang bahagi ng patuloy na giyera ng pamahalaan kontra ilegal na droga.

Sasampahan ang mga ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Orly Barcala)