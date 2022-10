Mga netizen aliw sa word war: ‘Talong’ ni Victor dyutay, ‘kuweba’ ni Maggie maluwang

Habang tila nagpapatutsadahan ang ex-lovers na sina Maggie Wilson at Victor Consunji gamit ang mga hashtag para siraan ang isa’t isa, aliw na aliw naman ang mga netizen sa kanila.

Hindi naman kasi bobo ang mga netizen para hindi mapuna na bawat post ng dalawa ay binibigyan ng kahulugan lalo’t mainit na pinag-uusapan ang legal battle nila.

Nag-file kasi ng adultery case si Victor laban kay Maggie at sa umano’y dyowa nito ngayon na si Tim Connor. Handa naman daw si Maggie na ipagtanggol ang sarili at magsasampa rin ng kontra asunto.

“If you can’t get a woman to bow down to you and crawl then just file tons of cases against her. Only weak men fear strong women. #small (eggplant emoji) issues,” post kamakailan ni Maggie sa kanyang Instagram.

Natawa ang mga netizen sa paggamit ni Maggie ng emoji na talong na out of the blue ay pumasok sa konteksto ng post nito. Anila, ibig sabihin doon ni Maggie, maliit umano ang ari ni Victor.

Nitong Martes naman, tila sagot naman ni Victor laban sa patutsada sa kanyang “pag-aari” ang kanyang naging IG story.

Nasa maluwang na kuweba siya, at tinatadtad niya ito ng mga cryptic hashtags na #EasyToFeelSmallInSuchABigCave, #YouKnowThisPlaceIsNextToABeach, #AllICanSayIsThisBeachHasAHugeCave, at #ThisCaveMUSTbeRoyalty.”

Say ng mga netizen, kung dyutay pala ang pagkalalaki ni Victor, maluwang na pala ang kaselanan ni Maggie?

Double meaning kasi sa malilikot ang diwa ang salitang kuweba.

At heto pa nga ang latest, syempre tila nakisawsaw na rin ang sangkot sa isyu na si Tim.

“A huge cave for you? Only after you told me to explore. You can’t beat European engineering @hublot,” post ni Tim sa kanyang IG nitong Miyerkules.

Nauwi na nga sa “below the belt” na bangayan ang dating mag-asawa kung pakaiisipin ang kanilang mga latest post sa social media. (Batuts Lopez)