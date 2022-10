Mga magsasaka nilalaspag sa smuggling

Ibinunyag ni Senador Imee Marcos ang isang bagong indibidwal na sangkot diumano sa pagpuslit ng asukal sa bansa.

Batay sa nakarating na impormasyon kay Marcos, isang Henry Teves, ang nasa likod ng pamamayagapag ng sugar smuggling sa Pilipinas.

“May bagong pangalan na naman sa asukal, kanina narinig ko sa inyong istasyon. May dumadaing sa presyo ng asukal. May bagong pangalan na naman… sino itong sugar smuggler na tinatawag na Henry Teves, grabe naman ano ba ito?” pahayag ni Marcos sa panayam sa DZMM.

Una rito ay hinikayat ni Marcos ang mga ahensiya ng gobyerno na tugisin at arestuhin ang mga agricultural smuggler na patuloy pa ring nakakapag-operate sa kanila ng batas para ito.

Ayon kay Marcos, kakutsaba umano ng mga smuggler ang ilang tiwaling mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa kanilang ilegal na aktibidad.

Inihalimbawa ni Marcos ang modus operandi ng ilang negosyante na bumibili ng produkto ng mga magsasaka sa mababang halaga at itatago sa bodega at bandang huli magdedeklara na may shortage .

“‘Yong mga coop pa na maliliit lamang, sila ‘yong gagawing mga importer ng malalaking kartel at sindikato,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)