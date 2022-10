Malinis na tubig programa ng DOST sa Region 2

ANG programang Community Empowerment thru Science and Technology (CEST) ng Dept. of Science and Technology ay magdadala ng pagbabago sa buhay ng mga taga Cagayan Valley sa Region 2, partikular na sa pangangailangan ng malinis na tubig.

Ang proyekto ay tugon sa matagal ng problema ng mga residente sa lugar na hanggang ngayon ay nagsasalok pa ng tubig sa malayong lugar at hindi pa siguradong malinis ito. Kabilang na sa makikinabang sa programa ay mga magsasaka, mangingisda, samahan ng mga kababaihan at iyong mga nakatira sa tinatawag na GIDAS o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas.

Isang lugar na napili ay ang Sitio Amilan sa Bgy. Baliuag, Penablanca, Cagayan, sa kadahilanang walang malinis na tubig dito at wala pang programa sa sanitation. Ang mga nakatira rito’y nag-iigib lang ng tubig sa mga sapa mula sa bundok. Lalo ng problema ang tubig sa panahon ng tag-init at problema rin sa tag-ulan dahil sa madulas na daanan.

Sa pamamagitan ng CEST program, magkakaroon na ang komunidad ng malinis at maiinom na tubig upang maipag-obayo rin ang proyektong pangkalusugan at kalinisan.

Ang DOST Region 02 (R 02) sa pakikipag-partner nito sa Pentur Farmers Agriculture Cooperative ay may pondong P445,000 para sa water distribution system sa komunidad. Noong Oktubre 14 ay nagkaroon ng turnover ng pondo sa pangunguna ni Assistant Regional Director for Field Operation Services, Engr. Sylvia Lacambra, kasama sina Science Research Specialists Ms. Rowena Guzman at Engr. Benjamin Nicdao at Project Assistant Mr. John Benedic De Asis.

Masusolusyunan na ng proyekto ang matagal ng suliranin sa lugar lalo na ng mga kababaihan hinggil sa kanilang pangangailangang pangkalinisan sa panahon ng buwanang dalaw. Malaking tulong rin ito upang maiwasan ang sakit dala ng pag-inom at paggamit ng maruming tubig.

Kaugnay pa rin ng benepisyo ng proyekto, ay mapapaunlad na rin ang sektor ng edukasyon at ekonomiya.

Isa sa mga mithiin ng programa ay mapaunlad ang sustainability at functionality ng water supply systems, na naglalayon namang magkaroon ng women empowerment sa water sector.

Magbibigay ng tulong ang DOST R 02 sa laboratory at consultancy services kabilang na sa pagsasanay at pagpapanatili ng proyekto. Mahalaga rin umano na isali lahat ng gumagamit ng tubig sa komunidad upang malaman kung saan nagmumula ang kontaminasyon ng tubig at minsa’y maling paggamit ng lupain na pinagmumulan din ng kontaminasyon.