Kumita ng P216M? Pia tinalbugan sina Anne, Liza, Kath sa instagram

Si Cristiano Ronaldo ang tinanghal na ‘world’s top Instagram earner’, base sa report ng NetCredit, na sinulat ni Matt Pelkey.

Ayon sa NetCredit, isa-isa nilang hinanap ang mga most-followed stars sa Instagram, mula sa iba’t ibang bansa. At doon ay in-estimate nila ang bayad sa mga ad na nilalabas ng mga celebrity sa kanilang IG wall. At binilang nga nila kung gaano karami ang mga sponsored posts ng mga stars noong 2021, at doon na nila na-estimate ang kinita nila.

Anyway, kung paniniwalaan mo ang report, nakakalula ang kinita ni Cristiano Ronaldo, na nanguna nga sa may pinakamalaking kinita sa IG. Umabot umano sa $85.22M ang kinita niya sa IG, ha!

Siyempre, automatic na rin agad-agad ang pangalan ng mga sikat na personalidad sa buong mundo tulad nina Kylie Jenner, Leo Messi, Selena Gomez, Dwayne Johnson, Kim Kardashian, Ariana Grande, Beyonce, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Virat Kohli, Nicki Minaj, Kourtney Kardashian, Neyma da Silva, Miley Cyrus, Katy Perry, Kevin Hart.

Sa Rest of Asia & Oceania ay si Virat Kohli ng India ang nanguna raw, na may kinitang $36.6M. Hindi rin naman nagpatalbog ang Korean star na si Jisoo na may kinita raw na $18,896.411, ha!

Pasok din ang pangalan ni Lisa ng Thailand na may kinita raw na $8,760.460.

At si Chris Hemsworth ng Australia na may kinita raw na $2,736.995.

Pero ang mas bongga sa lahat, si Pia Wurtzbach nga ay pasok din na may kinita raw na $3,669.205, o P216M noong 2021 sa Instagram.

Si Pia ay may Instagram follower na 13.9M, at oo makikita nga sa Instagram wall niya ang mga ganap sa buhay niya, pati na mga produktong ini-endorse niya, ha!

Kung tutuusin, talbog nina Anne Curtis (18.5M), Liza Soberano (17.5M) Kathryn Bernardo (17.4M) si Pia pagdating sa paramihan ng follower. Pero siguro, dahil worldwide nga ang exposure ni Pia, bilang Miss Universe 2015 nga siya, kaya mas marami ang kumukuha sa kanya bilang endorser via IG, ha!

Habang sinusulat ito, wala pang reaksiyon o paramdam si Pia tungkol sa report na `yon. Panay lang ang post niya ng training para sa sasalihang New York Marathon, at siyempre, ang paghikayat niya sa mga fan niya na tungkol sa ‘Breast Cancer Awareness Month’. (Rb Sermino)