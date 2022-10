KathNiel binuwag ni Piolo

Mayaman na nga, lalo pang yayaman si Kathryn Bernardo sa pagsabak niya sa resort hotel business.

Isang netizen ang nagbanggit at kinumpirma na ang bubuksang Resort Hotel Boutique na pag-aari ni Piolo Pascual sa El Nido, Palawan ay kasosyo si Kathryn at ang kanyang inang si Mommy Min Bernardo.

Sa Instagram post ni Piolo, makikita ang larawan ng resort hotel, na pinangalanang “Isla Amara”, kung saan isa itong two-storey building.

Binalita ni Piolo ang pagbubukas ng resort boutique ngayong October 28, kasabay nang pagi-imbita na puwede nang magpa-book ang nagnanais na magbakasyon sa hotel.

“We are proud to officially open Isla Amara boutique resort on October 28, 2022. We are located at Lio Beach, a five minute ride from El Nido airport,” sabi ni Piolo.

Wala nang nagtanong pa sa mga netizen kung kanino ang resort. Lahat ay bumati sa aktor na siya nga raw may-ari ng hotel.

Sa palitan ng comment ng mga netizen, nabanggit na isa sa mga kasosyo ay Kathryn.

Sabi ni @moppet8, “Kathryn’s new resort in Lio El Nido, is this the former Casa Kalaw?”

Hirit ni @lumcess,”@moppet8 sosyo ba si Kath at Piolo D2 sa Isla amara po.”

Aga Muhlach iniyakan si Baron

Sobra ang kilig ni Baron Geisler sa papuri ni Aga Muhlach sa kanya, kaya pinangalandakan niya sa social media ang mensahe ng huli.

Naka-post sa Instagram ni Baron ang paghanga ni Aga sa kanya matapos nitong mapanood ang “Doll House” na bida si Baron.

“Doll House!!! You guys nailed it! @baron.geisler taas kamay! Pinahanga mo ako! Dami ko iyak dito! Galing mo sobra! Sa inyong lahat na bumuo nito. Mabuhay kayo! Di ako mauubusan ng sasabihin… @mavmaxproductions and that little girl @althaearuedas Amazing! You made me cry as well! You were so good all through out the movie! Congratulations sa inyong lahat! Dami ko iniyak dito!! Hayuuuf! Haha o siya! Bye! Oh, wait! Director @marlaancheta take a bow! Bravod!” sabi ni Aga.

Speechless si Baron sa mensahe ni Aga.

Direk Paul hindi lalayasan ang showbiz

Kumpirmadong hindi bibitiw sa showbiz o pagdidirek si Paul Soriano kahit naitalaga na ito bilang Presidential Adviser for Creative Communications ni President Bongbong Marcos.

Ang resibo, tinatapos nito ngayon ang pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2022 sa December.

Mismong si Carmi Martin ang nagpakita ng resibo sa Instagram ng larawan na nagsasabing si Direk Paul ang kapitan ng kanilang production.

Kasama ni Carmi si Direk Paul, pati na sina Toni Gonzaga, Rufa Mae Quinto, Joey De Leon sa photo, na kuha sa shooting na ‘My Teacher’.

Jake napanis sa kakisigan ni Marco

Napanis bigla ang borta sa showbiz na si Jake Cuenca. Nagpasilip ng chilled body form si Marco Gallo sa Instagram na topless, at bahagyang nakababa ang suot na boxers.

Kinunan ni Marco ang sarili sa salamin para ipakita ang magandang katawan. Na kahit black & white ang larawan, malinaw na makikita ang batak sa work out na body ni Marco.

Nasa ayos ang abs niya, at ang pinakamalupit ay ang pelvic area na may lining ng muscle.

Kuwento ni Marco, “1 month of cutting, might have been one of the most challenging physical journeys I’ve ever went through for an upcoming project.”

Pinaglaway ni Marco ang mga bakla, babae sa kanyang larawan.

Hirit ng mga netizen, “secret reveal please hahaha”, “hotness overload”, “Iloveyouuu”, “babe”, “lumuhod”.