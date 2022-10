Kamusta ka naman?

Parang araw-araw na lang may bad news kaya, good news muna tayo ngayon.

Sunsets are reminders that no matter how bad your day was, there’s always a beautiful ending.

Pero marami pa din sa atin ang hindi pa maka-cope sa depresyon na dala ng pandemic. Mental health is real. Depression is real. Suicide is real. Kaya para sa mga masuwerteng nakakayanan ang mga ganap sa buhay, pakikamusta na lang ang mga kaanak at kaibigan ninyo dahil marami sa mga nanahimik ay may malalim na pinagdaraanan sa buhay. Always check on the people you love para matulungan natin sila.

Malaking bagay para sa atin na napapaligiran tayo ng mga taong swak sa personalidad natin. Yung mga kapamilya o kaibigan natin na kahit hindi magsalita basta’t andiyan o boses lang nila ang marinig natin ay kumakalma na tayo.

Ano ba ang mental health?

Mental health is the overall wellness of how you think, regulate your feelings and behave. Ginunita natin ang World Mental Health Day nitong nakaraang October 10 bilang pagpapaalala kung paano pangangalagaan ang isipan na parte ng pang-araw-araw na pamumuhay.

Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang struggles. Minsan hindi natin makayanan ang mga pagbabago sa paligid kaya apektado ang ating behavior at kaisipan, at dito na nagsisimula kung bakit hindi tayo makagalaw at makapag-isip ng tama.

Malaking tulong ang stable na relasyon natin sa ating pamilya. Stay close to our family kahit anong mangyari. Pero huwag din nating kalimutan ang buhay natin sa labas ng bahay. Maraming pwedeng gawin na makakatulong sa ating mental health. Ang simpleng pakikihalubilo sa mga tao sa ating paligid ay isang paraan para mag-function ang ating isip sa social settings.

Patuloy na dagdagan ang mga kaalaman base sa edad at kapasidad. Hindi naman dahil matanda ka na ay titigil na ang pag-andar ng utak. Kailangan pa rin ang mental exercise para manatiling sharp at alert ang ating isip.

Kahit tila napagod na ang isip natin sa lumipas na 3 taon sa mga balita tungkol sa lockdown, sa mga nasawi, sa pagkalat ng nasabing virus at iba’t iba pang stressors kaya kahit maliit na bagay ay madali tayong ma-trigger at mairita, i-practice natin ang self-care.

Narito ang simpleng halimbawa kung paano natin gagawing positibo ang mga negatibong kaisipan sa araw-araw.

*Ang kalat ng bahay. Gulo-gulo ang mga gamit at parang hindi natututo sa tamang pagliligpit ng mga damit, sapatos, laruan at maraming iba pa.

Negative vibes: NAKAKAPAGOD NA SOBRA

Positive vibes: Maraming dapat ipagpasalamat. Thank you Lord, makalat ang bahay, magulo etc. Isa lang ang ibig sabhin nito na aktibo at healthy ang ating pamilya. Masayang magulo na mas okay naman kaysa sa maayos pero malungkot na paligid.

*Maingay, makulit, malikot na bata.

Negative vibes: NAKAKAPAGOD NAAAA, NAKAKARINDI, IRITACIOUS!

Positive vibes: Thank you Lord dahil binigyan mo ako ng alert, malusog at bibong anak. Totoo namang nakakaubos ng lakas kapag super active ang mga tsikiting natin. Ang hirap sabayan ng energy nila lalo na kapag working ang parents.Pero mas dapat magpasalamat dahil may maliksi kang anak na walang sakit at anumang kapansanan.

Luto, laba, linis, repeat!

Negative vibes: BURNOUT KA NA SA ROUTINE!!

Positive vibes: Thank you Lord, I have a happy ang healthy family na lagi kong kasama sa bahay. Sabay-sabay kaming dumudulog sa hapag-kainan at nagpapasalamat sa mga grasya at blessings.

Marami pa tayong mga frustration sa buhay pero mas dapat tayong mag-focus sa magagandang dumarating sa atin. Lagi nating tignan na there is at least 1% good in any bad situation. If you feel so stressed, huminga nang malalim. Health is life. And if you can, always start your day with a prayer. Piliin nating maging masaya.

Baka lang makatulong ang paaala ng DOH sa kanilang Facebook page para sa mga may ganap at pinagdadaanan sa buhay para sa World Mental Health Day.

Kaibigan, hindi ka nag-iisa. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, depresyon, o pagkabalisa, o kung gusto mong saktan ang iyong sarili, libre ang tumawag sa NCMH Crisis Hotline Dial 1553 (Nationwide landline toll fee).

You can get better, help is available. If you or someone you know needs someone to talk to, you may call through the following numbers: NCMH CRISIS HOTLINE 1553 Nationwide landline toll-free

GLOBE/TM Subscriber 0966-351-4518, 0917-899-8726

SMART / SUN / TNT Subscribers 0908-639-2672