Iba hampasan sa men’s volley

NAKU mga ka-Abante, gusto kong ibahagi sa inyo ang experience ko sa panonood ng men’s volleyball! Nakasama ako sa pagbubukas muli ng V-League kung saan mga collegiate team ang kalahok.

Ito ang unang beses ko na makanood nang live at malapitan sa laro ng mga lalaki kaya iba ‘yung kaba at intensity habang nandoon ako. At opo, nasa harapan ako, kaya talagang ang taas ng intensity sa pwesto ko.

Noong college ako, nakanood rin ako pero isang beses lang yata iyon, malayo pa at ‘di pa ako interesado noon, pero ngayon mas invested na ako at nae-enjoy ko na.

Ang bilis ng pangyayari sa men’s volleyball, grabe ang hampasan. Literal na exclamation point talaga, ganoon ang dating ng bola, ganoon katusok ang bagsak ng bola sa sahig. Ang bigat ng tama ng bola kaya naman talagang madadala ka at ‘yung kabog ng dibdib ko, ibang level din.

At aba ha, na-experience ko rin na tamaan ng bola noong mga oras na ‘yon! Opo, masakit po. Medyo nahilo yata ako noon at sumakit ang ulo ko. Hehe.

Pero ang nakakatuwa lang, dati naalala ko na noong nagsimula ang V-League, napapanood ko na ‘yon sa TV pero mga babae pa non ang kasali. Naalala ko rin na kapag intrams namin, ginagaya namin sila. Pagdating sa pagse-serve, ginagawa namin, pati hairstyle nila ganon din ang sa amin.

Pakiramdam namin gagaling kami kapag ganoon din buhok namin. Oh ‘di ba, ang saya ng high school days ko. Hehe.

Kaya talaga namang kahit ako ‘di ako mapaniwala na parte ako sa muling pagbubukas ng V-League na ngayo’y nasa kanilang Collegiate Challenge. ‘Di ba, ang galing talaga ni Lord!

Hanga rin talaga ako sa mga manlalaro ng V-League, grabe ang commitment ng mga student-athletes natin. Ang bigat ng responsibilidad bilang estudyante tapos sabayan mo pa ng pagiging atleta, bukod sa ensayo, may liga pa sila. Talaga namang dapat hangaan ang mga batang ito, hindi napapabayaan ang pag-aaral!

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!