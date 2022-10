Hidilyn Diaz sinopresa mga bata sa Cebu

SINORPRESA ni 2020 +1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz at asawa na si Julius Naranjo ang mga kabataan sa University of Cebu upang mag-donate ng mga barbell at weightlifting equipment.

Nakasama ni Diaz ang kapwa Olympian na si Elreen Ann Ando na ipinagmamalaki at mula mismo sa Cebu sa pagbibigay ng mga bagong kagamitan para sa mga batang atleta mula sa elementarya sa unibersidad.

Tatlong batang weightlifter ang nakatakdang sumabak para irepresenta ang probinsiya sa nalalapit naman na pagsasagawa ng nagbabalik na Batang Pinoy Games sa Disyembre sa Vigan City, Ilocos Sur.

Ikinatuwa nina Hidilyn at Ando ang patuloy na pagpapalakas sa sports program ng UC partikular na sa sports na weightlifting pati na sa mga batang atleta.

Nagpasalamat naman si UC President Atty. Augusto Go at Manuel Elijah Sarausad sa tulong sa University of Cebu Main Campus sa Cebu City. (Lito Oredo)