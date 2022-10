Gold Aceron wagi ng award sa UK

Nagwagi ng limang parangal ang Filipino coming-of-age film na Metamorphosis sa 15th Iris Prize na isang queer film festival sa United Kingdom. Ginanap ito sa Cardiff mula October 11 hanggang 16.

Napanalunan ng Metamorphosis ang award for Best Feature at Best Performance in a Role Beyond the Binary para sa lead star na si Gold Aceron.

Ayon sa director ng pelikula na si JE Tiglao, si Aceron ang unang nanalo para sa bagong category ng naturang film festival.

Kasalukuyang napapanood si Aceron ngayon sa pelikulang May-December-January na isa sa magku-compete na Filipino film sa Asian Film Festival sa Barcelona, Spain in December.

Ang Metamorphosis ay naging entry sa 15th Cinema One Original Festival noong 2019. Tungkol ito sa isang 14-year old teenager na si Adam na sinesikreto na meron siyang ari na panlalake at pambabae. (Ruel Mendoza)