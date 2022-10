Gamot para sa ubo, sipon ipinagbawal ng Indonesia

Nagpalabas kahapon ang pamahalaan ng Indonesia ng ban sa lahat ng syrup at liquid medicine kasunod ng pagkamatay ng halos 100 bata matapos masira ang kanilang kidney dahil sa pag-inom ng nasabing gamot.

Ayon kay Health Ministry spokesperson Syahril Mansyur, nag-ugat ito dahil sa pagkamatay ng 70 bata noong Agosto matapos uminom ng gamot na gawa ng isang Indian pharmaceutical company.

“Until today, we have received 206 reported cases from 20 provinces with 99 deaths,” ani Mansyur.

Nanawagan din ito sa lahat ng health facility sa bansa na itigil ang pagrereseta ng anumang uri ng cough syrup habang patuloy silang nag-iimbestiga sa pagkakasakit at pagkamatay ng mga nakainom nito na may edad 18 pababa, pinakamarami sa mga batang may edad lima pababa.