Faith Nisperos pabida sa Ateneo

MABILIS na tinapos ng Ateneo Blue Eagles ang San Sebastian College-Recoletos Lady Stags matapos silang akbayan ni Faith Nisperos sa 25-19, 25-19, 25-14 panalo sa V-League Women’s Collegiate Challenge na nilaro sa Paco Arena, Miyerkoles.

Magaan na nakuha ng Blue Eagles ang panalo sa simula ng kanilang kampanya, tumikada si Nisperos ng 18 points mula sa 11 attacks, anim na service aces at isang block.

Kumana rin si Vanie Gandler ng 14 points habang may 10 at walong puntos sina Lyann De Guzman at Joan Narit, ayon sa pagkaksunod.

“We are preparing for more bigger games, hindi lang dito sa liga kundi syempre in the UAAP,” sey ni Ateneo head coach Oliver Almadro.

Tumikada si Kristine Dioniso ng 12 poibts habang tig-pito ang binakas nina Tina Marasigan at Kamille Tan para sa Lady Stags.

Samantala, sunod na kalaban ng Ateneo ang kapwa UAAP school na Far Eastern University habang katapat ng San Sebastian ang Adamson University. (Elech Dawa)