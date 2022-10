DOTr sinakyan ‘surge’ hirit ng mga tsuper

Nakitaan ng katwiran ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista na ang panukalang “surcharge fare” tuwing rush hours sa Metro Manila ay isang “logical request.”

Ito ay makaraang maghain ng petisyon ang ilang transport groups sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na humihingi ng dagdag na singil sa pamasahe na P1 para sa mga jeepney at P2 para sa mga bus mula alas-5:00 hanggang alas-8:00 ng umaga at alas-4:00 hanggang alas-8:00 ng gabi araw-araw, maliban sa Linggo at mga pista opisyal.

“Actually pag-aaralan pa po ulit ‘yan ng LTFRB. Although we acknowledg¬e na medyo nahihirapan ‘yong ating mga driver because of the fuel price increase pero dapat kasi i-balance natin ‘yong effect nito para sa ating mga pasahero,” pahayag ni Bautista sa panayam ng mga mamamahayag sa pagdalo niya sa ika-121 anibersaryo ng Philippine Coast Guard.

Nauna nang sinabi ng ilang transport group na ang kamakailang pagtaas ng pamasahe ay hindi sapat para maibsan ang paghihirap ng mga ope-rator ng PUV dahil sa mataas na presyo ng langis, karagdagang gastos sa pagpapatakbo dulot ng mataas na inflation, at rush hour congestion sa mga lungsod habang kalituhan sa mga pasahero ang maaring idulot ng surcharge. (Dolly Cabreza)