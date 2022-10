Dating DBM exec Lao bulilyaso pagtakas pa-Singapore

Tinangka umanong lumipad ni dating Department of Budget and Management-Procurement Service (PS-DBM) officer-in-charge Lloyd Christopher Lao patunong Singapore nakaraang buwan kahit na nasa lookout bulletin ito ng Bureau of Immigration, ayon kay Senador Francis Tolentino.

“Humingi siya ng clearance. Napagkasunduan ng majority, ng new blue ribbon committee members na hindi siya bigyan ng clearance,” sabi ni Tolentino, chairman ng Senate blue ribbon committee sa isang forum sa Maynila.

“…But I was informed that there was an attempt last month to Singapore naharang lang ng Immigration,” dagdag pa niya.

Sabi ni Tolentino, hindi nila pinayagang makapagbiyahe abroad si Lao dahil kailangan niyang dumalo sa susunod na pagdinig ng blue ribbon sa pagbili ng diumano’y overpriced na laptop ng Department of Education.

Nakatakda ang susunod ng imbestigasyon sa Huwebes, Oktubre 20.“His attendance is being required relative to this laptop deal,” ani Tolentino,

Sa umpisa ng pagdinig ng blue ribbon sa laptop ay humingi si Lao sa permiso na alisin ang kanyang pa¬ngalan sa lookout bulletin ng BI. (Dindo Matining)