Daniel Craig nagretiro na bilang James Bond

Ginawad sa aktor na si Daniel Craig ang parangal na Companion of the Order of St. Michael and St. George dahil sa pagganap niya bilang James Bond na isang fictional character ng celebrated author na si Ian Fleming.

Nagretiro na kasi ang 54-year old na si Craig sa pagganap bilang James Bond at ang huli niyang Bond film ay ang No Time To Die noong 2021.

Dumalo si Craig na naka-naval uniform sa investiture ceremony sa Windsor Castle kunsaan si Princess Anne ang nagsabit ng ribbon sa kanyang leeg bilang pagkilala rin sa outstanding contribution niya for film and theatre.

Nasa London si Craig para dumalo rin sa European premiere ng mystery drama na Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Sa kanyang tweeted photo sa official account ng Royal Family, nilagyan ito ng caption na: “We’ve been expecting you”. Ito ang famous line na gamit ng mga nagiging kontrabida sa mga James Bond films.

Ang iba pang Bond films na ginawa ni Craig ay ang Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) at Spectre (2015). (Ruel Mendoza)