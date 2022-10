Alex Eala umusok sa W60 1st round

UMAHON ang 2022 US Open Juniors singles champion na si Alexandra “Alex” Eala sa unang set na pagkakaiwan para biguin so Ekatarina Kazionova ng Russia, 2-6, 6-4, 6-4, sa unang round ng W60 Tournament sa Hamburg, Germany.

Kinailangan ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar ang 2 oras at 44 minuto para idispatsa si Kazinova at umusad sa ikalawang round ng W60 Hamburg event.

Target ni Eala na maiuwi ang ikatlong women’s singles title matapos magwagi sa W15 Manacor nakaraang taon at W25 Chiang Rai nitong Abril.

Nabitiwan ni Eala ang kapit sa 5-1 abante sa ikatlong set matapos dumikit si Kazionova sa dalawang match points sa 4-5 bago nito pinakawalan ang pampanalong service para selyuhan ang laban.

Una din nagtabla ang ikalawang set sa 4-4 iskor bago itinala ni Eala ang service winner at ikalawang break point para sandigan sa panalo.

Una nang umakyat sa kanyang bagong career-high world ranking si Eala sa pagtalon sa apat na pwesto para maabot ang pinakamataas na No. 248 sa pinakabagong WTA Singles Rankings na inilabas Martes.

Nalampasan ni Eala ang dating No. 252 sa pro circuit sa loob lamang ng isang linggo kasunod ng quarterfinal exit sa W80 Rancho Santa Fe sa San Diego, California, USA.

Sunod na makakasagupa ng unseeded sa torneo na si Eala para makatuntong sa quarterfinals alinman sa mananalo kina Jana Fett ng Croatia at top seed na si Ysaline Bonaventure ng Belgium. (Lito Oredo)