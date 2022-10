Alekhine Nouri tabla sa 7th round

ITINULAK ni Filipino FM Alekhine Nouri ang pang-apat na draw sa seventh round ng World Junior Chess Championship 2022 Open U-20 na nilaro sa Palmasera Village Resort sa Sardinia, Italy.

Nakipaghatian si 16-year-old Nouri kay International Master Tarun Kanyamarala (ELO 2407) ng Ireland matapos ang 55 moves ng Sicilian Defense, Rossolimo variation.

Nakalikom na si Escalante City native Nouri ng tatlong puntos mula sa one win, four draws at two losses sa event na ipinatutupad ang 11 rounds Swiss System.

May tsansa pa rin si Nouri na makasilo ng International Master norm.

Ang kampanya ni Nouri ay suportado nina National Chess Federation of the Philippines Chairman at President Prospero “Butch” Arreza Pichay Jr., NCFP CEO GM Jayson O. Gonzales, Philippine Sports Commission Chairman Jose Emmanuel “Noli” M. Eala, Commissioner Olivia “Bong” Coo, Executive Director Atty. Guillermo B. Iroy Jr. at ni Philippine Olympic Committee President at Tagaytay City Mayor Abraham “Bambol” Tolentino Jr. (Elech Dawa)