Ai-Ai hindi kasali sa Coco, Jodi movie

Dumalaw lang sina Ai-Ai delas Alas at Tom Rodriguez sa shooting ni Coco Martin ng ‘Labyu with an Accent’ noong Sunday night sa may Longbeach, California at hindi sila part ng cast.

Sabi sa amin ng kaibigang promoter-producer at businessman na si Tommie Mopia, galing sila sa ‘Philippine Fashion & Cultural Expo’ event sa Carson Civic Center sa Carson at ang lapit lang ng location ng shooting ni Coco kung saan ay kasama si Sancho delas Alas, anak ni Ai- Ai, kaya inihatid na raw nila roon ang Comedy Concert Queen na gustong dalawin ang kanyang panganay na anak.

Assistant director daw si Sancho sa 2022 Metro Manila Film Festival movie ni Coco (with Jodi Sta. Maria). Nang makarating daw sila sa shooting, last scene na raw ang kukunan, kaya bumaba na rin pati si Tom at bumati sa lahat ng mga nandoon.

Anyway, speaking of ‘Labyu with an Accent’, dere-deretso ang shooting nila at noong Tuesday ay nasa DTLA (downtown Los Angeles) sila at natapos ng bandang 2:00pm at lumipat naman sa ibang lugar.

Kabilib lang ang kasipagan ng grupo ni Coco, huh!

On Sunday nga pala, pa-Honolulu, Hawaii na sila para sa third and final show nila for ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat World Tour’.

Nag-message ako sa Kapamilya comedian na si Eric Nicolas at naikuwento niyang sa Friday (October 21) ang punta nila sa Honolulu.

Pagbalik ng ‘Pinas, may shooting pa raw ang ‘Labyu with an Accent’ at mukhang tatapusin na nila kaagad ‘yon dahil ang aatupagin naman nila ay ang promotions ng pelikula.

Bongga!

Ruffa, Raymond, Annabelle kaaliw ang bonding sa Australia

Kahapon ng 6:00am ay nag-message ako kay Raymond Gutierrez at tinanong ko kung nakarating na ba sila ng nanay niyang si Annabelle Rama at ate na si Ruffa sa Sydney, Australia?

Noong Tuesday ng 10:30pm sila umalis at nakachikahan ko pa nga ang mag-iina bago sila nag-board ng plane.

“We just landed in Sydney,” sey ni Mond.

Sa October 21 (tomorrow) pa ang ‘Passion & Fashion 2022’ ng Mrs. Universe-Australia ni Ms. Marites Novis, kaya makakapagpahinga’t makakapamasyal pa sila roon.

Sana lang magkuha sila ng mga video habang magkakasama at tiyak na nakakaaliw ang pagba-bonding nila roon dahil masaya kapag kasama nina Ruffa at Mond ang kanilang nanay.

Kasama rin sa nasabing event si Gabby Concepcion, pero ngayon pa lang ang dating niya sa Sydney. Performer at judge ang Kapuso actor sa event na ‘yon, pero may iba pa siyang mga show sa iba’t ibang parte ng Sydney.