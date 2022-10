Aaron Judge, New York Yankees abante sa AL Championship Series

MAAGANG pinayanig ng homer nina Giancarlo Stanton at Aaron Judge ang Cleveland at tinalo ng New York Yankees ang Guardians 5-1 sa Game 5 ng American League Division Series nitong Martes.

Nagsimula ang selebrasyon sa Yankee Stadium nang tapakan ni Gleyber Torres ang second base para sa final out, nagsu-swing ang braso habang nakatingin kay Josh Naylor at sa Guardians dugout.

“We got our revenge. We’re happy to beat those guys. Now they can watch on TV the next series of us,” parating ni Torres. “It’s nothing personal. Just a little thing about revenge.”

Hahamunin ng Yanks ang Houston Astros sa AL Championship Series.

Sumugal si New York manager Aaron Boone, pinag-start si Nestor Cortes na tatlong araw pa lang nakakapahinga.

Late switch si Cortes para kay Jameson Taillon. (Vladi Eduarte)