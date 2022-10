33 estudyante tinamaan ng HFMD sa Batangas, F2F class suspendido

Pansamantalang suspendido ang face-to-face class sa mga pampubliko at pribadong eskuwelahan matapos na tamaan ng hand, foot, and mouth disease (HFMD) ang 33 estudyante sa Cuenca, Batangas.

Epektibo kahapon ang direktiba sa hanay ng mga mag-aaral sa elementarya hanggang sekondarya (Junior at Senior).

Sa datos ng Cuenca Municipal Health Office, pinakamaraming kasong naitala sa Barangay Emmanuel na may 14 na kaso, kasunod ang San Isidro na may 9 na kaso, Balagbag, 5; Barangay Ibaba, 3; habang may tig-isang kaso ang Barangay Poblacion 1 at San Felipe.

Dahil dito kung kaya’t pansamantalang ipinatigil ng pamahalaang lokal ng Cuenca ang balik-eskuwela sa mga paaralan sa nasabing bayan para mabigyang-daan ang pagdi-disinfect sa mga paaralan upang mapigilan ang pagkalat ng nasabing sakit.

Wala pang takdang petsa kung kelan ibabalik ang mga klase. Unang na-detect ang ourbreak ng HFMD sa San Pascual, Batangas.

Samantala, nagsimula na ng epidemiological investigation ang Department of Health-Center for Health Development (DOH-CHD) CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon). (Ronilo Dagos)