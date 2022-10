13-anyos CEO ng milk tea shop

Isang dalagita mula sa Baguio City ang nakapagpatayo na ng kanyang sariling milk tea shop sa edad na 13-taong gulang!

Siya si Given Mendoza na CEO ng kanyang G’s KPop Kilig store.

Kuwento ni Given sa Abante Teletabloid, naging inspirsasyon umano niya ang kanyang kanyang mga iniidolong K-pop group sa pagtatayo ng kaniyang negosyo. Matitikman sa kaniyang shop ang iba’t ibang flavor ng milk tea.

Ayon kay Given, ang pagiging consistent ang isa sa mga maipapayo niya sa mga kabataan na balak magtayo ng negosyo.

“As long as you know how to manage your time. You need to be persistent and consistent, kasi espes¬cially when you are starting,” lahad niya sa panayam ng Abante Teletabloid.

Mapapanood ang buong panayam kay Given sa Abante News official Facebook page at Abante YouTube channel. (Carl Santiago)