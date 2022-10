Woodpusher Bong Anas kampeon sa Exec Chess

NAGHARI si Bong Anas sa katatapos na 2022 National Executive Chess Championship-South Luzon leg na nilaro sa Vista Mall sa Sta. Rosa City, Laguna noong Linggo.

Nakalikom ang Senior Assistant Manager-Internal Audit Center sa Philippine Business Bank na si Anas ng limang puntos sa six rounds Swiss System chess tournament.

Kaparehong puntos ni Anas ang Senior Emergency Nurse sa Royal Jubilee Hospital sa Victoria BC, Canada na si NM Zulfikar Sali subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay hinirang na kampeon ang una.

Nagtala ng magkawilay na panalo sa last round sina Anas at Sali, tinalo nila sina Freddie Talaboc at Jefferson Pascua, ayon sa pagkakasunod, sa one-day event na inorganisa ni Philippine Executive Chess Association-PECA president Dr. Fred Paez. (Elech Dawa)