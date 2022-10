Viral sa TikTok: Titser pinatili ng ‘Darna’ mga estudyante

Patok na patok sa kabataan si Darna! Sa TikTok video ni @miss.joanne, teacher na may 115.4K follower, game na game ang kanyang mga estudyanteng isigaw ang “Darna!” para sabihing present sila sa classroom.

May 13.2 milyon view at 1.4 milyon like agad ang video na pinost noong Oktubre 14. Ni-repost din ito ng JRB Creative Production sa kanilang Facebook page at nakakalap ng 2 milyon view at 66K react.

Sa video, kinunan ni Teacher Joanne ang kanyang sarili habang nagche-check ng attendance.

“Before anything else, let’s check your attendance. Instead of saying ‘present’, say ‘Darna!’” sabi niya.

Natuwa naman ang mga estudyante sa kanyang gimik. Dinig na sabik silang mag-participate. Humirit pa si Teacher Joanne na magbibigay siya ng plus points sa mga sisigaw nang may feelings.

Isa-isang sumigaw ng “Darna!” ang mga bata. Aliw na aliw ang mga magkakaklase pati na rin ang mga netizen na nakapanood ng video.

Pinuri ng mga netizen ang creativity ng titser.

Sabi ni Lis Anami, “Galing ni Mam for setting that positive and happy mood. Learning must be fun, comfortable and filled with good energy! Bravo and kudos to you Mam.”

Ramdam din ng marami ang impluwensya ni Darna sa bagong henerasyon.

Sabi ni Theo Loyd Bartowski, “Darna fever. Nice way to reintroduce our Pinay superhero to younger generation. Ngayon nila sabihin na walang impact ang bagong Darna.”

Kahit saang dako ng bansa, abot ang good vibes at impact ni Darna na tinututukan gabi-gabi sa “Mars Ravelo’s Darna” tuwing 8 PM. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, TV5, TFC, at iWantTFC.

Siyanga pala, kamakailan lang ay dinagsa ng libo-libong fan ang Darna star na si Jane de Leon noong bumisita siya sa fiesta ng Limay, Bataan. Patuloy rin siyang umiikot sa iba’t ibang siyudad at probinsya para maghatid ng tulong at saya sa isinasagawang #DarnaAll tour. (Rb Sermino)