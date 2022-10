Vice Ganda tinupad pangarap ni Klarisse

Hindi inakala ng Kapamilya singer na si Klarisse De Guzman na tototohanin ni Vice Ganda ang pag-produce ng kanyang first-ever major solo concert.

Matatandaang sinabi ni Vice sa “It’s Showtime,” kung saan nagsisilbing hurado si Klarisse sa “Tawag ng Tanghalan,” na gusto niyang mapanood si Klarisse sa isang solo concert.

“Kasi deserve mo. Gusto mo nga i-produce ko pa ‘yung concert?” sabi ni Vice sa isang episode.

Dagdag pa ng Unkabogable Star, deserve ng mundo na marinig si Klarisse.

“Feeling ko you are one of the best singers in the country pero underrated,” sey pa niya.

Binahagi ni Klarisse sa “Star Magic Inside News” sa YouTube na akala niya binibiro lang siya ni Vice tungkol doon. Kaya naman sobrang natuwa siya nang totohanin ni Meme ang ipinangako nito sa kanya.

“Sobrang nakakataba ng puso. Thank you so much, Meme. And asahan mo na hindi kita bibiguin,” pahayag niya.

Bukod sa excitement, aminadong kinakabahan si Klarisse sa kanyang concert.

“Syempre paghahandaan ko nang mabuti ‘to at ime-make sure ko na mage-enjoy ‘yung mga manonood.”

Sinabi rin ng singer na ipapakita niya ang iba’t ibang side niya bilang performer kung kaya’t todo ang paghahanda niya.

“Makikita rito ‘yung hindi ko usual na nagagawa sa mga TV show, sa ‘ASAP.’ Talagang pinaghandaan ko ‘to, and syempre excited na kong makita niyong lahat.”

Binahagi rin ni Klarisse na magsisilbing thanksgiving na rin ang concert dahil sa nalalapit niyang 10th anniversary sa entertainment industry.

Gaganapin ang “Her Time” concert ni Klarisse sa Nov. 18 sa New Frontier Theater. (Rb Sermino)