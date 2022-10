UP Maroons sasakay sa init ni Carl Tamayo

Team Standings W L

NU 4 1

UP 4 1

UE 3 2

La Salle 3 2

Ateneo 3 2

Adamson 2 3

UST 1 4

FEU 0 5

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

11:00am – DLSU vs NU

1:00pm – ADMU vs AdU

4:30pm — UE vs UP

6:30pm — UST vs FEU

SISIKAPIN ni Carl Tamayo na tulungan ang UP Fighting Maroons na manatili sa tuktok ng team standings sa University Athletics Association of the Philippines (UAAP) Season 85 men’s basketball

tournament pagharap kontra UE Red Warriors alas-4:30 ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kasalukuyang nasa itaas ang Fighting Maroons sa 4-1 win-loss record kabuhol ang NU Bulldogs.

Huling biniktima ng UP ang Ateneo Blue Eagles sa overtime, 76-71.

Kumamada si Tamayo ng 20 puntos, 13

rebounds at 3 assists sa nasabing laban kontra Ateneo, inaasahan na mas magiging agresibo pa ang 21-anyos na player upang muling pangunahan ang Diliman-based school.

Samantala, ang UE Warriors ay sasandal naman kina Kyle Paranada at JM Tulabut upang sikapin naman na makakuha ng ikaapat na panalo sa pang-anim na salang. (Annie Abad)