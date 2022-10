Sigaw ng Kakampink: Toni, Paul linta, palamunin, himod wetpaks

Suportado ba talaga o magmamanman lang?

Mapapaisip ka nga kung bakit sa ilang taon na may Twitter account si Direk Paul Soriano ay ngayon lang nag-follow ang dalawang kilalang personalidad na parehong Kakampink.

Sa appreciation pos ni Direk Paul kay President Bongbong Marcos para sa pagkakatalaga bilang Presidential Adviser for Creative Communications, makikita ang biglang pagsulpot ng mga pangalan nina Paolo Valenciano, Sam Concepcion sa tweet ng film director/producer.

Dalawang larawan ang pinoste ni Direk Paul sa Twitter, isang portrait painting ni former President Ferdinand Marcos, Sr. katabi ang painting ni PBBM. At makikita ang pangalan nina Sam, Paolo, ha!

Naka-caption sa tweet ang “10 and 17”, kung saan makikita ang pangalan ng dalawa na may kasunod na katagang follow.

Alam naman ng lahat na sina Paolo at Sam ay supporter ni dating VP Leni Robredo.

Walang anumang komento ang dalawa sa post, kaya’t posibleng magmamatyag lang ang mga ito sa mga tweet o ganap sa buhay ni Direk Paul.

Anyway, nakakaloka ang panlalait na natatamo ngayon ni Direk Paul, pati na ni Toni, dahil nandiyan ang tawagin silang palamunin ng taumbayan, kadiri, himod-puwet, linta.

Andi pinagsigawan kabaliwan kay Philmar

Road to forever ang interpretasyon sa appreciation post ni Andi Eigenmann sa partner niyang si Philmar Alipayo. Pinagyabang niya ang nag-uumapaw na pag-ibig sa live in partner.

Binahagi ni Andi ang ilang clip ng performance ni Philmar sa sinalihang surfing competition. Makikita sa video ang pagsayaw ni Philmar sa ibabaw ng alon habang nasa surf board.

Mistulang fan na nag-shout out si Andi sa post at sinabing hinintay niya ang tatlong taon bago makapag-post ng appreciation post kay Philmar.

Binati ni Andi si Philmar sa husay nito sa naganap na 26th Siargao International Surfing Cup, kung saan umabot hanggang semi finals ang live in partner.

“You are an inspiration to many and I am sooo proud of you mahal ko. Especially going up against Marama, someone you love and respect,” sabi ni Andi.

Sa huli ay pinagsigawan ni Andi kung gaano niya kamahal si Philmar.

“But what’s most admirable is your good sportsmanship, and how gratefully you accepted the loss and moved on to support your friend. Reminds me why I love you so much!” sabi ni Andi.