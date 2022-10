Sa wakas! Dawn Macandili, F2 nakatikim na ng panalo

SUMANDAL sa pagbabalik ng libero na si Dawn Macandili ang F2 Logistics Cargo Movers matapos walisin ang UAI-Army, 25-17, 25-21, 25-16, sa first game ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference, Martes, sa PhilSports Arena.

Ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng panalo ang F2 Logistics na pansamantalang nanatili sa ilalim ng team standings at nakakuha ng 1-2

rekord.

Pinalakas ni Macandili ang pwersa ng F2 Logistics katuwang ang import na si Lindsay Stalzer na umiskor ng 23 attack points para sa 24-point output na pinarami niya ng 10 mahusay na pagtanggap.

Si Kim Dy ay umiskor ng walong puntos at ang rookie na si Ivy Lacsina at ang beteranong si Aby Maraño ay nagdagdag ng pito at limang hits, ayon sa pagkakasunod-sunod, para sa Cargo Movers.

Nahirapan si Kalei Mau sa huling bahagi ng second frame ngunit umiskor pa rin ng walong puntos para tulungan ang F2 na gumapang mula sa three-point deficit para umakyat sa 18-15 patungo sa

four-point win.

Samantala, nalubog ang UAI-Army sa ilalim ng team standings sa kanilang 0-3 baraha. (Annie Abad)