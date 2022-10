Roger Pogoy kakargahin TNT kontra Road Warriors

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

3:00pm — Meralco vs Phoenix

5:45pm — TNT vs NLEX

MAGKASALUNGAT ang direksiyon ng TNT at NLEX sa PBA Commissioner’s Cup.

Nasilat sa unang salang sa torneo, nakadalawang sunod na panalo na ang Tropang Giga – 117-93 kontra NorthPort at 110-91 laban sa Rain or Shine.

Naipanalo ng Road Warriors ang first two sa ilalim ni assistant coach Adonis Tierra, pag-upo ni Frankie Lim ay tumikim ng back-to-back losses – pareho pang 111-97 sa Phoenix at Magnolia.

Babandera muli sa NLEX sina Earl Clark, Justin Chua, Kevin Alas, Brandon Ganuelas-Rosser.

Sina Cam Oliver, RR Pogoy, Jayson Castro ang nangunguna sa kampanya ng Tropa. Best output din ni Calvin Oftana sa TNT ang 15 points noong huli kontra Painters.

Sa unang pagkakataon, haharapin ni Oftana ang dating team sapul nang mai-trade sa Tropa kasama si Raoul Soyud via Blackwater. (Vladi Eduarte)