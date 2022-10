Olivia ‘Bong’ Coo pokus sa 8th Women’s Martial Arts Festival

ABALA ang Bowling Hall of Fame na si Olivia “Bong” Coo dahil sa paghahanda ng Philippine Sports Commission para sa ika-8 edisyon ng Women’s Martial Arts Festival na magbabalik sa mga pisikal na kompetisyon sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila at PhilSports Complex sa Pasig City.

Ipinamalas ng kasalukuyang nag-iisang PSC Commissioner at Project Oversight na si Coo ang pagsisigasig sa pagbabalik ng mga kumpetisyon partikular para sa kababaihan sa pagpapasimula ng torneo na nakatakdang gawin sa Nobyembre 12 hanggang 17 ngayong taon.

“It is my pride and joy to meet and see our women and girls in martial arts showcase their prowess and discover young talents, some of whom may prove to be our next gold medalists,” sabi ni Coo.

“Women in sports have been very successful, since last year’s Olympic gold to this year’s numerous victories in football and karateka Junna Tsukii’s win in The World Games. This shows the need to continue our support and the programs that had been in place to nurture and further open the opportunity and equality in sports.”

Mahigit 1,000 atleta ang inaasahang lalahok sa Women’s Martial Arts Festival na maghahatid ng 9 na regular na palakasan katulad ng pencak silat, wrestling, sambo, taekwondo, muay thai, kickboxing, karate, jiu jitsu, kurash at dalawang demonstration sports kabilang ang arnis at judo sa anim na araw na sportsfest.

Ang pagpaparehistro ay gaganapin hanggang Oktubre 28. (Lito Oredo)