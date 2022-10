October 31 idineklarang holiday ni PBBM

Idineklara ng Malacañang ang October 31, 2022 bilang special non-working holiday sa buong bansa bilang bahagi ng pag-obserba sa panahon ng Undas.

Ito ang inanunsyo sa press briefing ni Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang proclamation para dito.

Ayon kay Garafil, layon ng deklarasyon na magkaroon ng mas maraming panahon ang mga pamilya sa pag-obserba sa panahon ng Todos Los Santos.

Bahagi rin ng mahabang bakasyon sa katapusan ng buwan na mai-promote ang lokal na turismo lalo na sa mga mamamayan na uuwi sa kani-kanilang mga lalawigan para doon mag-obserba ng Undas.

“The President has already signed the proclamation declaring October 31 as a special non-working holiday para mas marami po tayong time kasama ang ating pamilya at para ma-promote ang ating local tourism,” ani Garafil. (Aileen Taliping)