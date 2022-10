National Age-Group ng TATAND babanat

PALUANG umaatikabo ang papagitna sa 2022 National Age Group Table Tennis Championship sa Nobyembre 5-6 sa Robinson’s-Novaliches Trade Hall.

Ito ay proyekto ng Table Tennis Association for National Development (TATAND) na layong palakasin pa ang grassroots development ng naturang isport.

Sinabi ni tournament director at Southeast Asian Games veteran Julius Esposo na nakipagtambalan ang TATAND sa Federation of School Sports Association of the Philippines (FESSAP) at sa Robinson’s-Novaliches sa pagsisikap na palakasin ang talento ng mga batang manlalaro.

“TATAND is always been a supporter of table tennis particularly in the grassroots level. From a series of tournaments, TATAND through its Honorary Chairman Mr. Charlie Lim and several Filipino-Chinese sportsmen friends are collaborating with the different Universities in China to send athletes to Educational Tour and training,” pahayag ni Esposo.

Kabilang sa produkto ng TATAND na miyembro na ngayon ng Philippine Team na sina John Russel Misal, silver medalist sa doubles event sa Vietnam SEA Games ngayong taon; teen star at kasalukuyang No.1 women’s player ng bansa na si Kheith Rhynne Cruz at nakababatang kapatid na si Khevin, nanalo ng silver medal sa World Junior Championship nitong Agosto.

“Ang aming unang Age-Group competition noong Hulyo ay napakalaking tagumpay. At tulad ng una, umaasa kaming makadiskubre ng higit pang mga kabataan at mahuhusay na manlalaro ng table tennis na balang araw ay maaaring kumatawan sa bansa sa internasyonal na kompetisyon,” diin ni Esposo.

Nasa 300 entries mula sa iba’t ibang club, organisasyon at paaralan ang inaasahang lalahok sa paligsahan. Lahat ng kalahok ay makakatanggap ng libreng promo jersey mula sa Joola Philippines.

Kumpirmado na ang paglahok ng Atimonan Paddlers, DSUTTC, Atimonan-Tarlac, GEHP, ILO-ILO, UST-Angelicum College, Maasin City TTC, All Star Legend-Army, UMAC, Heimemex/Kapampangan, LSGH TT TEAM, DMMMSU Agoo TTC, Bulacan Spinner , St. Scholastica Academy Bacolod Ciry, Bulakenyong Pingpongero, BPSU/RU, Buskos Bulakan TTC, PATTO, Binangonan TTC, Santuaro of St. Maria Theresa School, Sta. Rosa City at TATAND.

Bukas pa rin ang pagpaparehistro hanggang Oktubre 30 o kapag naabot na ang maximum na bilang ng mga lahok.

Ipinahayag ni Esposo ang kanyang pasasalamat sa kabutihang-loob ng Robinson’s-Novaliches, Toto Pol Fish Broker, G. Charlie Lim ng TATAND, Joola Philippines, Green Paddle, JP Bagoong, Carlson Digital Prints, Paper Holic, Hard Race, Dave Enterprises, Table Tennis Lab Singapore at BEST Tank. (Abante Sports)