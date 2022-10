Mga museum, gallery sa ‘Pinas binida ni PBBM

Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na bumisita sa museums at galleries sa bansa kasabay ng selebrasyon ng Museums and Galleries Month 2022.

Ipinagdiriwang taon-taon tuwing buwan ng Oktubre ang Museum and Galleries Month na layuning ipakita ang importansiya ng mayamang kulturang Pilipino.

Sinabi ng Pangulo na mahalagang maging bahagi ang bawat Pilipino sa nation-building at ipagmalaki ang mga pambansang pagkakilanlan ng Pilipinas.

“Ang dalang kultura, kamalayan at kasaysayan ng ating mga museums at galleries ay pumupukaw sa’ting damdaming makabayan at pambansang pagkakilanlan.Mahalagang bahagi ito sa ating nation-building. Bisitahin natin ang ating mga museo at ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino,” anang Pangulo.

Nais ng Presidente na paigtingin ang pambansang kamalayan ng bawat mamamayan at kilalanin ang mayamang kultura ng bansa.

Ang pag-obserba sa Museums and Galleries Month ay nasimulan noong 1991 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation no.789 na layuning ipamulat ang pagkakaisa at pambansang pagkakilanlan sa bansa. (Aileen Taliping)