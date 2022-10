Mga hamon sa ekonomiya malalagpasan – NEDA

TIWALA ang National Economic and Development Authority (NEDA) na kayang lagpasan ng gobyerno ang mga ha¬mon sa ekonomiya gaya ng mataas na inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mataas na interest rates.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nasa tamang direksyon ang gobyerno para harapin ang mga pagsubok sa pamamagitan ng mga tamang plano at mga polisiya.

Sinabi ng kalihim na mayroom na silang mga programa at mga plano para matugunan ang epekto ng mga kinakaharap na pagsubok sa ekonomiya.

Ikinakasa na aniya ng gobyerno ang mga hakbang para mas mapabilis ang paglago ng bansa at madagdagan ang mga hanapbuhay para mabawasan ang problema sa kahirapan.

“The Marcos administration assures the Filipino people of its vigilance and steadfast commitment to monitoring and managing these risks. Through the Medium-Term Fiscal Program and Philippine Development Plan or PDP framed by the 8-Point Socioeconomic Agenda, we have developed a program of interventions, including critical policy and legislative priorities, to address the economy’s short-term and medium-term issues – in the next six years. We are laying the groundwork for faster, more inclusive growth that generates high-quality employment to reduce poverty rapidly,” dagdag ni Balisacan.

Kabilang aniya sa plano ay ang paglikha ng maraming de-kalidad na trabaho sa sektor ng manufacturing, agrikultura at turismo. (Aileen Taliping)