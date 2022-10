Mahalaga ang laging handa

Nagpulong kamakailan sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC). Ang konsehong ito ay nagsisilbing instrumento para makonsulta ng Pangulo ang Kongreso at iba pang sektor ng lipunan sa direksyong tatahakin ng bansa para patuloy na umunlad ang ekonomiya at ang buhay ng mga Pilipino.

Isa sa mga ginagawa ng LEDAC ay pagkasunduan kung anong mga panukalang batas ang dapat na maipasa para matupad ang mga hangarin at plano ng Pangulo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, may 30 na panukalang batas ang nailatag ng LEDAC bilang priority bills sa ilalim ng Marcos Jr. administration.

Ang 30 bills na ito ay planong maipasa sa kabuuan ng administrasyon ni PBBM. Pero dahil masipag naman ang ating Kongreso, napagkasunduan ng dalawang Kapulungan—ang Senado at ang Kamara de Representante—na magpasa ng anim bago matapos ang taong ito.

Ayon kay Senate President Migz Zubiri, ito ay ang mga panukalang batas na 1) magbubuo ng Medical Reserve Corps; 2) magtatayo ng National Disease Prevention Management Authority o Center for Disease Prevention and Control; 3) magtatag ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines; ) ang Mandatory Reserve Officers’ Training Corps and National Service Training Program; 5) ang pagbabago sa ilang probisyon ng Build-Operate-Transfer Law; at ang 6) hindi na pagbabayad ng mga magsasaka ng kanilang mga utang bilang benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Makikita dito na kalahati sa anim na panukalang batas na pinangakong ipapasa ng Kongreso bago matapos ang 2022 ay may koneksyon sa kalusugan nating mga Pilipino.

Ang Medical Reserve Corps bill ay layuning mabilisang makabuo ng mga grupo ng doktor, nars at iba pang medical personnel nang sa gayon ay maging handa ang buong bansa kapag may dumating muling public health emergency na gaya ng COVID-19 pandemic.

Sa kabilang banda, ang pagtatayo ng Virology Institute at ng Center for Disease Prevention and Control na gaya sa Estados Unidos ay kahandaan din para sa mga bagong sakit na maaring lumitaw o sa mga disease outbreak na maaring mangyari.

Kakaiba na ang nangyayari ngayon. Ang mga sakit na dapat ay bumababa na ang mga bilang ng kaso ay tumataas pa.

Isa na diyan ang cholera. Sa nakaraang taon, may naitala ang Department of Health (DOH) na 976 cholera cases. Ngayong 2022, gayong hindi pa tapos ang taon, 3,729 cholera cases na ang naitala. Ayon pa sa DOH, ang mga kaso ngayon ay mas mataas ng 282 percent kumpara sa nakaraang taon. Karamihan sa mga kaso ay sa Eastern Visayas, Davao region, at Caraga. May 33 na ang namamatay simula nitong taon sa cholera.

Bukod diyan, taon-taon ay dumadami pa rin ang mga kaso ng nagkakasakit sa dengue at iba pang sakit.

Ayon sa mga medical experts, hindi ang COVID-19 ang huling pandemyang tatama sa atin. Tumataas daw kasi ang mga kaso ng pagpasa ng mga nakakahawang sakit mula sa mga hayop papunta sa tao. Ang kanilang prediksyon ay maaring isang bagong strain ng influenza, bird flu o iba pang coronavirus ang muling sumalanta sa buong mundo.

Ang tatlong panukalang batas na pangkalusugan na pinangakong ipapasa ng Kongreso ngayong taon ang magbibigay sa atin ng kahandaan mula sa mga susunod na health crisis. Ang mga naging problema sa paglaban noon sa COVID-19, huwag na sanang maulit.

Malaki ang tiwala natin na sa ilalim ng administrasyon ni PBBM at sa pamumuno ni Senate President Zubiri at Speaker Romualdez sa Kongreso, ang mga problema ng bansa ay may LUNAS.