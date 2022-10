Lolit nag-sorry sa ‘kagagahan’ kay Bea

Matapos manahimik ng ilang araw sa pagbigay kay Bea Alonzo, tuluyan na ngang nag-sorry si Lolit Solis sa aktres, dahil sa mga sinulat niya.

Heto nga ang karugtong ng Instagram post ni Lolit tungkol kay Bea:

“Aminado ako na dahil lang sa pagpatol sa mga bashing ng fans kaya naging sunod-sunod ang kagagahan sinulat ko kay Bea Alonzo. For that, I Am Very Sorry. Naisip ko na ang tinamaan si Bea Alonzo na puwedeng nasaktan dahil sa mga nasabi at nasulat ko.

“At dahil mahusay at matalino ang kanyang manager na si Shirley Kuan, ipinagtanggol niya ang kanyang alaga. At pinakamagandang ginawa niya, ipa-cancel ako sa presscon ng Beautederm. At ang the height, isali sa cancellation sila Salve at Gorgy.

“Brilliant idea, very intelligent move from a very successful number 1 manager, Shirley Kuan.

“Now, the rest is history. Ako na ngayon ang bully. Ako na ngayon ang may sala. To think na favorite loveteam ko ang John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. To think na para sa akin isa si Bea sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Me and my crooked sense of humor na hindi makuha ng lahat.

“Sa mga nakikisali sa issue, wala akong galit kay Bea Alonzo. Kung nasaktan siya, at ang mga nagmamahal sa kanya, I am very sorry. Ako lang ang may kasalanan!

“At please, tigilan na ninyo ang pagiging plastic, sa buhay, dapat nasa kanan, o kaliwa ka lang. Iyon mga nasa gitna, umiiwas lang dahil mga duwag sila na ayaw madamay. Basta ako, alam ko aminin kung tama o mali ako. Hindi ako naging plastic kahit kailan. Bongga!” (Rb Sermino)